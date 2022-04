Report Gimbe, in calo i casi Covid in Lombardia: aumentano ricoveri in terapia intensiva e decessi Lieve calo dei nuovi casi Covid in Lombardia nell’ultima settimana. A evidenziarlo il report della Fondazione Gimbe. Aumentano però ricoveri in terapia intensiva e decessi.

A cura di Francesco Loiacono

Un reparto di terapia intensiva (foto di repertorio)

Nuovi casi Covid ancora in lieve calo in Lombardia, così come i ricoveri in area medica. Ma i posti letto occupati da pazienti con Coronavirus nei reparti di terapia intensiva sono in lieve aumento e aumentano purtroppo anche i decessi. È una fotografia con chiaroscuri quella che emerge dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana compresa tra il 6 e il 12 aprile. Se a livello nazionale la discesa dei contagi è più marcata (meno 6,5 per cento), così come calano i decessi (meno 11,4 per cento), le terapie intensive (meno 1,7 per cento) e i ricoveri ordinari (meno 0,4 per cento), la Lombardia mostra invece qualche dato in controtendenza.

Lombardia in controtendenza: aumentano intensive e decessi

Nella regione colpita per prima e più duramente dal Covid, nell'ultima settimana i contagi sono diminuiti dello 0,8 per cento (il calo era stato dell'1,3 per cento nel precedente report). Diminuisce, rispetto alla settimana precedente, anche la percentuale di posti letto occupata da pazienti Covid nei reparti di area medica: è arrivata al 10,6 per cento, era all'11,1 sette giorni fa. Aumentano però, anche se lievemente, i posti letto occupati da pazienti positivi in terapia intensiva: sono passati dal 2,2 al 2,4 per cento. E soprattutto aumentano i decessi: nell'ultima settimana sono stati 153 contro i 129 dei sette giorni precedenti, un dato in forte controtendenza rispetto al resto del Paese.

Campagna vaccinale: da poco al via la quarta dose per gli over 80

Per quanto riguarda i vaccini, anche se resta tra le regioni più virtuose, pure in Lombardia la campagna vaccinale si è sostanzialmente fermata. La popolazione completamente immunizzata è l'86 per cento e il tasso di copertura delle terze dosi è dell'86,5 per cento, ma per quanto riguarda le quarte dosi la copertura è ferma al 4 per cento, considerando solo le persone immunocompromesse. Adesso bisognerà vedere se l'estensione delle quarte dosi agli over 80, agli ospiti delle Rsa e ai pazienti fragili sortirà qualche effetto: le somministrazioni partono proprio oggi, 14 aprile.