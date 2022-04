Report Gimbe, netto calo dei nuovi casi Covid in Lombardia: meno 21,5 per cento Netto calo dei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Stando all’ultimo report della Fondazione Gimbe i nuovi contagi sono diminuiti del 21,5 per cento.

A cura di Francesco Loiacono

Netto calo dei contagi da Coronavirus in Lombardia. Lo rileva l'ultimo report della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana compresa tra il 13 e il 19 aprile. I nuovi casi Covid sono diminuiti del 21,5 per cento, dopo due settimane in cui il calo era stato molto lieve. A livello nazionale il calo di nuovi casi è stato del 19,5 per cento. In Lombardia i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono 1.586.

La situazione degli ospedali: lieve aumento dei ricoveri ordinari, in calo le intensive

A livello ospedaliero la situazione continua a rimanere sotto controllo, anche se i ricoveri ordinari, ossia in area medica, continuano ad aumentare. I posti letto occupati da pazienti Covid in area medica sono infatti saliti all'11 per cento (dal 10,6 per cento della settimana scorsa) stando ai dati di Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) citati dalla Fondazione Gimbe. Migliora invece lievemente la situazione relativa alle terapie intensive: la percentuale di posti letto occupata in questi reparti da pazienti positivi è scesa all'1,9 per cento rispetto al 2,4 per cento di sette giorni fa.

Non migliora, invece, il dato relativo ai decessi. Nell'ultima settimana nella sola Lombardia sono stati 158, contro i 153 della settimana precedente. Un dato che, così come la scorsa settimana, è in controtendenza rispetto al resto d'Italia, in cui il numero dei decessi continua a scendere: sono stati 861 negli ultimi 7 giorni (di cui 55 riferiti a periodi precedenti), con una media di 123 al giorno rispetto ai 133 della settimana precedente.

La situazione della campagna vaccinale

Sul fronte della campagna vaccinale, migliora rispetto alla scorsa settimana in Lombardia il tasso di copertura delle quarte dosi per le persone immunocompromesse: dal 4 al 5,6 per cento. L'86 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (le due dosi o la monodose) e l'1,7 per cento dei lombardi ha ricevuto solo la prima dose del vaccino.