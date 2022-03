Report Gimbe, salgono ancora i contagi Covid in Lombardia e aumentano i ricoveri in area medica Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, in Lombardia i nuovi contagi Covid sono cresciuti del 36,3 per cento rispetto alla scorsa settimana. Crescono anche i ricoveri in area medica, giù le terapie intensive.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Continuano a salire i nuovi casi Covid in Lombardia. L'ultimo report della Fondazione Gimbe, rilasciato oggi alla vigilia del consueto monitoraggio del venerdì dell'Iss, certifica un aumento del 36,3 per cento dei contagi nella settimana 16-22 marzo rispetto alla precedente, quando l'incremento era stato del 34 per cento. L'incremento è più consistente della media nazionale (più 32,2 per cento), ma comunque minore rispetto al Sud, dove il Gimbe rileva che il virus stia correndo più velocemente e abbia fatto segnare un aumento del 42,2 per cento dei casi.

Tornano ad aumentare i ricoveri in area medica, giù le intensive

Che il Coronavirus abbia ripreso a correre anche in Lombardia non lo dicono solo i casi giornalieri, tornati a salire, ma anche i dati relativi alle ospedalizzazioni. C'è però da fare un distinguo: mentre i ricoveri in area medica sono tornati ad aumentare, tanto che la percentuale di posti letto Covid occupati nei reparti ordinari è salita all'8,9 per cento (rispetto al 7,9 per cento della settimana precedente), in terapia intensiva continua la discesa. È infatti occupato da pazienti Covid il 2,5 per cento dei posti letto nei reparti di terapia intensiva, contro il 4 per cento della settimana precedente.

Vaccini: bene le terze dosi, più indietro con la quarta

Sul fronte della campagna vaccinale, in Lombardia l'85,9 per cento della popolazione risulta aver completato il primo ciclo vaccinale. Il tasso di copertura della terza dose è elevato (86,3 per cento, il terzo più alto in Italia dietro Valle D'Aosta e Piemonte) mentre per quanto riguarda la quarta dose, le cui somministrazioni in Lombardia sono partite per le persone immunocompromesse, la regione è indietro: il tasso di copertura è del 2 per cento.

Cartabellotta: Siamo in una fase di netta ripresa della circolazione virale

Secondo il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta "i dati indicano che siamo in una fase di netta ripresa della circolazione virale, seppur eterogenea nelle varie aree del Paese". La ricetta del presidente del Gimbe "per evitare che il rialzo dei casi dia il via ad una quinta ondata il cui impatto sui servizi ospedalieri potrebbe compromettere la roadmap prevista dal decreto riaperture", è la seguente: "Imprimere una nuova spinta alla campagna vaccinale in stallo ormai da tempo, aumentare coperture vaccinali e terze dosi, in particolare negli over 50, e accelerare con le quarte dosi negli immunodepressi. E ovviamente – conclude – prestare la massima attenzione ai comportamenti individuali, in particolare continuando ad utilizzare le mascherine al chiuso". Mascherine che però, lo ricordiamo, a partire da maggio non saranno più obbligatorie.