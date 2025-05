video suggerito

Rapinano una sala giochi armati di machete e portano via oltre 4.500 euro di incasso: 2 arresti I carabinieri hanno arrestato un 58enne e un 25enne con l'accusa di rapina in concorso. I due lo scorso 31 marzo avrebbero rapinato una sala giochi di Casaloldo (Mantova) armati di machete.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 58enne e un 25enne sono stati arrestati dai carabinieri perché accusati della rapina di oltre 4.500 euro commessa lo scorso 31 marzo a Casaloldo (in provincia di Mantova) ai danni di una sala giochi. I due, con il volto coperto e armati di machete, erano riusciti a farsi consegnare l'incasso da una dipendente del locale e a scappare. Poco più di 24 ore dopo, gli investigatori sono riusciti a fermare il 58enne e, lo scorso 17 maggio, a rintracciare il 25enne. Entrambi ora si trovano in carcere con l'accusa di rapina in concorso e parte del bottino è stato già recuperato.

Stando a quanto ricostruito, due soggetti si erano presentati nella mattinata del 31 marzo scorso alla sala giochi ‘Best Game Sas' di Casaloldo travisati e armati di machete. I due erano riusciti a farsi consegnare l'incasso pari a 4.650 euro da una dipendente ed erano fuggiti a bordo di una Lancia Y10. Sul posto erano intervenuti i militari del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere insieme a una pattuglia della Stazione di Castel Goffredo e si erano messi subito sulle tracce dei rapinatori.

In poco più di 24 ore i carabinieri hanno fermato un 58enne, residente a Canneto sull'Oglio, perché ritenuto responsabile della rapina. Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati rinvenuti 2.200 euro in contanti, gli abiti usati per il colpo e un machete.

Le indagini sono proseguite fino al 17 maggio, fino al fermo di un 25enne di origine albanese residente ad Asola, destinatario della misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Mantova su richiesta della Procura. Il giovane sarebbe il complice del 58enne e, una volta terminate le formalità del caso, è stato trasferito nel carcere di Mantova. I due dovranno rispondere dell'accusa di rapina in concorso.