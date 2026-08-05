Scomparso dal 30 luglio a Castellucchio nel Mantovano, si cerca Francesco Bergometti: ha 39 anni

Il 39enne Francesco Bergometti è scomparso da Castellucchio nel Mantovano lo scorso 30 luglio. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo con l’aiuto dell’Associazione Penelope della Lombardia.

Francesco Bergometti

Si chiama Francesco Bergometti l'uomo di 39 anni che è scomparso da Castellucchio nel Mantovano lo scorso 30 luglio. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto del 39enne: ha i "capelli castani" e gli "occhi scuri". È alto all'incirca un metro e settanta. "Deve assumere quotidianamente farmaci che non ha con sé", hanno scritto sui social. "Potrebbe essere in difficoltà".

Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque lo veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione.

Dalla scomparsa di Francesco alle indagini

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il 39enne risulta scomparso da quasi una settimana: non si hanno più notizie di lui dallo scorso 30 luglio. "Al momento non è rintracciabile. È uscito senza documenti e senza cellulare. Deve assumere dei farmaci importanti per la sua terapia", hanno riferito i familiari preoccupati sui social, chiedendo la massima collaborazione.

Al momento, le ricerche sono coordinate dalle forze dell'ordine, mentre la comunità locale si è mobilitata condividendo l'appello della famiglia sui social. Non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ma al momento non si ha alcuna certezza. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque lo veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione: "Se qualcuno lo ha visto o ha qualsiasi informazione utile, è pregato di contattare immediatamente le Forze dell'Ordine. Vi chiediamo di condividere questo messaggio il più possibile. Grazie a tutti per la collaborazione e la condivisione".