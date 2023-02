Rapina una donna, ma è una poliziotta: fermato un 35enne Un uomo di 35 anni ha provato a derubare una donna, ma si trattava di una poliziotta: è stato così arrestato a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe provato a rapinare una donna che però lavora come poliziotta e quindi lo ha fatto arrestare. Il 35enne adesso è stato portato nel centro di permanenza per i rimpatri di Torino così come disposto giovedì 9 febbraio. Dagli approfondimenti è emerso che avrebbe alle spalle diversi precedenti penali e di polizia.

È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata e minaccia, ricettazione e furto aggravato: tutti reati che avrebbe commesso tra Sondrio e Milano. La rapina nei confronti dell'ispettrice, risale al 2020: l'uomo avrebbe affiancato la donna mentre era in bicicletta. Avrebbe provato a sottrarle la borsa e l'avrebbe minacciata.

La tentata rapina nei confronti della poliziotta

L'agente non si è fatta spaventare: lo ha seguito tanto da arrivare a fiancheggiare il tram sul quale era salito per fuggire, e poi è riuscita a farlo arrestato attraverso l'intervento di due colleghi che lei stessa aveva chiamato. Il 35enne è stato arrestato e condannato a due anni di reclusione: è stato così portato in carcere a Monza. Ha dovuto anche pagare una multa di seicento euro.

Le denunce e il trasferimento al Cpr

Anche nell'istituto penitenziario è stato più volte denunciato perché avrebbe insultato e minacciato il personale di polizia penitenziaria, prendendo lamette o piccoli utensili per l'igiene personale, ogni volta che non veniva esaudita una sua richiesta avrebbe danneggiato la camera o gli oggetti trovati lì dentro. Inoltre si sarebbe opposto agli spostamenti negli altri reparti del carcere. Giovedì è stato trasferito dal carcere di Monza e portato al Cpr di Torino.