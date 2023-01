Rapina una donna e accoltella un uomo intervenuto per bloccarlo: arrestato un 18enne Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di rapinare una donna e aver accoltellato un ragazzo di 29 anni che era intervenuto per aiutarla.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha 18 anni, il ragazzo che è stato arrestato con l'accusa di aver rapinato una donna e accoltellato un uomo in piazza Gae Aulenti a Milano il 26 gennaio scorso. La polizia lo ha fermato con l'accusa di rapina e lesioni aggravate. Subito dopo il fermo, è stato trasferito al carcere di San Vittore dove è in attesa dell'udienza di convalida.

L'episodio si è verificato alle 7.15 del 26 gennaio scorso: una donna di 54 anni è stata rapinata della borsa e scaraventata a terra. In suo aiuto, è intervenuto un operaio di 29 anni che lavora in un cantiere lì vicino. L'uomo ha inseguito il ragazzo: quest'ultimo lo ha aspettato alla base di una scala e lo ha colpito più volte in diverse parti del corpo. Ha infatti riportato ferite alla spalla, alla gamba, al polpaccio e al tallone.

La dinamica

È riuscito a chiedere aiuto a una guardia giurata lì vicino per poi accasciarsi a terra. Gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasferito all'ospedale Fatebenefratelli. Gli agenti hanno poi svolto tutti i rilievi del caso e trovato la donna di 54 anni che ha raccontato loro la dinamica della rapina e detto che l'avevano aiutata due ragazzi: uno che aveva recuperato la borsa e l'altro che aveva inseguito il ladro.

Attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere, è stato possibile ricostruire l'aggressione e identificare il presunto responsabile. Venerdì 27 gennaio, intorno alle 21, gli investigatori lo hanno trovato in una galleria commerciale in piazza Gae Aulenti. Dagli approfondimenti, è poi emerso che il 18enne aveva già alcuni precedenti: il 14 gennaio era stato arrestato per furto ed era stata emessa una misura cautelare del divieto di dimora a Milano.