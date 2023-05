Rapina e aggredisce una ragazza di 18 anni: è stata portata in ospedale Una ragazza di 18 anni, che lavora come prostituta, è stata aggredita e rapinata a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza): i carabinieri sono alla ricerca del suo aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Una ragazza di 18 anni è stata aggredita e rapinata a Lentate sul Seveso, un comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. L'episodio si è verificato nella notte tra sabato 29 e domenica 30 aprile. Le forze dell'ordine stanno cercando il responsabile. La diciottenne invece è stata portata in ospedale dove è stata dimessa con una prognosi di quattro giorni: per fortuna non ha riportato gravi ferite.

La ragazza è stata picchiata e rapinata

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio: la ragazza, che sembrerebbe lavorare come prostituta, è stata aggredita intorno alle due e mezza. La diciottenne si trovava sulla strada statale dei Giovi e precisamente all'altezza del locale Doppio Malto. Un uomo l'avrebbe picchiata e le avrebbe portato via la borsa. Sono stati chiamati i soccorsi.

È stata trovata seminuda e in stato di shock

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari a bordo di un'ambulanza: la ragazza è stata trovata mezza nuda e in stato di shock. Dopo averle fornito le prime cure sul posto, l'hanno trasferita in codice verde all'ospedale di Saranno: è stata dimessa con una prognosi di quattro giorni.

Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Saranno hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di identificare l'aggressore: la ragazza, che è residente in provincia di Como, ha raccontato che il responsabile, dopo averle fatto del male, è scappato a bordo di un'automobile. Ha fornito poi ulteriori dettagli per identificarlo: questo significa che, nelle prossime ore, si potrebbe arrivare alla sua identità.