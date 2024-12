video suggerito

Ramy Elgaml, si indaga sulla testimonianza di due ragazzi: “I carabinieri hanno cancellato i nostri video” Due ragazzi hanno raccontato di aver registrato dei video che avrebbero documentato l’urto della macchina dei carabinieri con il motorino da cui è caduto Ramy, ma gli agenti avrebbero preso i loro cellulari per cancellare le riprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ramy Elgaml (foto da TikTok)

Ci sono sviluppi sul caso di Ramy Elgalm, il 19enne morto cadendo da uno scooter a Milano dopo un inseguimento con i carabinieri. La procura di Milano, come confermato a Fanpage.it, sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e in particolare se l'auto dei carabinieri abbia colpito o meno lo scooter. Al vaglio ci sono quindi testimonianze, video e analisi svolte sui mezzi coinvolti.

Tra le dichiarazioni sulle quali stanno svolgendo approfondimenti ci sono quelle rilasciate da due ragazzi al programma Le Iene. Durante un'intervista i due hanno riferito di aver ripreso con i loro cellulari l'inseguimento e un urto tra la macchina dei carabinieri e lo scooter.

Entrambi hanno raccontato di essere stati poi avvicinati da alcuni militari che avrebbero chiesto loro di cancellare i video. L'autorità giudiziaria è venuta a conoscenza di queste dichiarazioni e sta indagando sui fatti per accertare che quanto affermato sia vero o meno.

Il racconto dei due testimoni avvicinati dagli agenti

I due ragazzi hanno raccontato così i fatti di quella sera: "Stavamo tornando dalla discoteca a piedi e per la strada, abbiamo sentito le sirene e abbiamo iniziato a fare i video. Loro [i due ragazzi sullo scooter, ndr] stavano per andare in Corvetto e i carabinieri li hanno proprio presi da dietro, dalla ruota. Ho tirato giù il telefono, ho iniziato a correre e ho cominciato a fare tantissimi video".

È a questo punto, secondo i due giovani testimoni, che sarebbero intervenuti i carabinieri: "All'inizio ho fatto un video che mi è stato cancellato da un carabiniere, poi ho fatto tanti altri video che mi sono stati cancellati da due carabinieri. Mi hanno detto che venivano con i manganelli e che mi portavano in questura".

Il ragazzo avrebbe spiegato di aver provato a "ingannare" il carabiniere per riuscire a salvare i video: "Mi hanno detto ‘cancella i video'. Io ho eliminato solo l'ultimo, ma avevano visto gli altri. Allora mi hanno preso il telefono e hanno cominciato a eliminarli. Mi hanno detto di cancellare anche gli ‘eliminati di recente'. Per non cancellarli sono andato nei ‘nascosti', ma lui mi ha detto ‘non prendermi per il c..' e li ha eliminati lui".

La replica dei carabinieri

Il comando generale dei carabinieri ha poi replicato alla messa in onda delle dichiarazioni rese dai due testimoni affermando: "L'arma dei carabinieri non ha mai fatto, ne farà mai cose del genere, sia chiaro a tutti".