Ragazzo trovato morto a Cornaredo: è stato picchiato a sangue e abbandonato Il ragazzo di 20 anni ritrovato senza vita ai lati di una strada di Cornaredo, in provincia di Milano, sarebbe stato ucciso: i lividi sul corpo dimostrano che è stato picchiato e poi abbandonato.

A cura di Giorgia Venturini

Si indaga per omicidio sul caso del ragazzo di 20 anni ritrovato senza vita ai lati di una strada di Cornaredo, in provincia di Milano. Tra le ipotesi che stanno seguendo gli investigatori anche quella che il giovane sia morto a causa di una violenza, forse è stato picchiato a sangue.

I fatti sarebbero accaduti all'alba di oggi martedì 27 giugno non lontano dalla Cascina Carla. A segnalare la presenza del cadavere è stato un passante alle 5.30 che ha avvisato subito i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i medici e gli infermieri che hanno provato a rianimare il ragazzo ma purtroppo senza riuscirci. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare la sua morte.

L'ipotesi dell'omicidio

Ora i carabinieri della Compagnia Corsico faranno tutti gli accertamenti per capire cosa sia accaduto. In un primo momento si è pensato che il 20enne, molto probabilmente originario del nord Africa, sia stato vittima di un pirata della strada. A distanza di ore però sembra ormai quasi certo che si sia trattato di un omicidio: le lesioni sul corpo fanno pensare a una morte violenta. Il cadavere è stato trovato con il volto tumefatto, con molti lividi sulle gambe e molto probabilmente con diverse fratture. Non ci sarebbero ferite da arma da fuoco o da coltello: questo lascia pensare che il ragazzo sai stato vittima di un pestaggio.

Ancora senza nome la vittima

I militari stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo: è stato trovato senza documenti e in possesso di un cellulare ma senza sim. Altra ipotesi quasi certa è che il 20enne avrebbe passato le ultimi notti nel sacco a pelo trovato a poca distanza dal corpo: su quello che doveva essere il suo ultimo rifugio sono state trovate tracce di sangue. Tra le piste seguite dai carabinieri anche quella della droga: poco lontana dalla zona del ritrovamento ci sono i boschi della zona al centro già di diverse indagini.