Organizzano un Fight Club in un capannone abbandonato tra le campagne mantovane: smantellato ring clandestino

Le forze dell’ordine hanno smantellato nelle campagne mantovane un Fight Club che era organizzato in un capannone abbandonato. Una volta sul posto, hanno trovato lottatori pronti a sfidarsi.

Un ring abusivo e lottatori in attesa di sfidarsi: è quanto hanno trovato le forze dell'ordine all'interno di un capannone abbandonato tra le campagne di Mantova. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nella struttura, si sono trovati di fronte a una scena del film Fight Club. La pellicola, ricordiamo, ha come protagonisti Brad Pitt ed Edward Norton e ripercorre gli incontri clandestini organizzati proprio all'interno di edifici fatiscenti. La prima regola del Fight Club era quella di non parlare del Fight Club. Presumibilmente anche i partecipanti trovati nel capannone sperduto nelle campagne mantovane avranno seguito lo stesso mantra.

Una linea guida che però non ha impedito alla polizia di individuarlo comunque. E infatti gli agenti lo hanno trovato durante un'operazione di sicurezza durante la quale è stata passata al setaccio minuziosamente l'intera provincia. Grazie a questa attività, è stato possibile geocalizzare la struttura. Una volta arrivati sul posto, gli investigatori hanno trovato diversi lottatori che stavano aspettando il proprio turno ed erano quindi in attesa di potersi sfidare sul ring. Da qui, la scoperta che all'interno di questo capannone si svolgevano incontri di lotta libera illegali. Fortunatamente, almeno per quel giorno, non è stato trovato nessuno con ferite o lesioni.

È plausibile che vi fosse quindi una rete di persone che si occupavano dell'organizzazione degli incontri. Come venissero fornite le informazioni sul luogo e l'orario degli incontri, per il momento, non è stato fornito alcun dettaglio. È possibile che il passaparola avvenisse tramite social e che, in questo modo, venissero raccolte le adesioni. Nessuna notizia di possibili premi in palio, se i lottatori venissero pagati o meno. Certo è che quest'operazione dimostra come, spesso e volentieri, i film non siano poi così tanto distanti dalla realtà.