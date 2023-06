Un ragazzo è stato trovato morto lungo la strada provinciale: l’ipotesi del pirata della strada A Cornaredo, lungo la strada provinciale, è stato trovato il corpo di un ragazzo di vent’anni. Avrebbe ferite compatibili con una morte violenta.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato trovato morto lungo la Strada provinciale 162 nel territorio di Cornaredo, un comune che si trova nella provincia di Milano. La vittima, che è stata trovata attorno alle 5.30 di oggi martedì 27 giugno, avrebbe circa vent'anni. Ad allertare i soccorritori è stato un passante. L'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è intervenuta con un'ambulanza e un'automedica.

Il ragazzo sembrerebbe essere morto sul colpo

Nonostante il tempestivo intervento dei medici e dei paramedici, per il giovane non c'è stato nulla da fare: gli operatori non hanno infatti potuto far altro se non dichiararne il decesso. A un primo esame, sembrerebbe che il cadavere abbia lesioni e traumi compatibili con una morte violenta. L'ipotesi che dovranno vagliare gli investigatori è se sia stato travolto da un'automobilista o se c'è comunque il coinvolgimento di terze persone.

La vittima non aveva con sé i documenti

I carabinieri della compagnia Corsico hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo cercheranno di capire se effettivamente si sia trattato di un incidente stradale e se è necessario risalire al pirata della strada o meno. Inoltre bisognerà accertare l'identità della vittima: il ventenne infatti non aveva con sé i documenti. Nelle prossime ore, quindi, si potrebbe avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.