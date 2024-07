Ragazzo muore sul colpo in un incidente in auto: dichiarato il decesso in ospedale del suo amico

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Bara Diop, foto da Facebook

Non ce l'ha fatta uno dei due amici ricoverati in gravissime condizioni in ospedale dopo l'incidente all'alba di ieri domenica 28 luglio a Casorezzo, nel Milanese. Nel violento impatto è morto sul colpo il 23enne Ismaila Cissé, mentre a distanza di ore è morto l'amico Diop Modou Bara: era ricoverato al Policlinico di Milano dove era arrivato in gravissime condizioni. Le speranze ora sono per il terzo ragazzo che si trova ancora in ospedale in gravissime condizioni all'Humanitas di Rozzano. Era lui al volante della Renault Clio finita fuori strada.

A distanza di ore dall'incidente si sta cercando di ricostruire quanto accaduto: i ragazzi stavano tornando a casa quando verso le 4 il 20enne alla guida ha perso il controllo dell'auto. La macchina è uscita fuori strada per poi cappottarsi più volte nei campi e nei prati della provinciale. Il 23enne Ismaila Cissé è stato subito sbalzato fuori dalla vettura morendo sul colpo, mentre gli altri due ragazzi sono rimasti all'interno dell'abitacolo.

In poco tempo è scattato l'allarme al 112. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 23enne mentre hanno estratto dall'auto gli altri due giovani anche se in gravissime condizioni. Diop Modou Bara è morto nella sera di ieri domenica 28 luglio. Critiche ancora le condizioni del terzo ragazzo.

Intanto ora in molti ricordano le due vittime: erano grandi amici, si conoscevano da anni. Insieme condividevano la passione per il pallone. Erano stati anche compagni di squadra nella Magenta Calcio. Un'associazione di calcio ha voluto ricordare Bara Diop in un post Facebook: "Una di quelle notizie che non vorremmo mai dare:a seguito di un incidente stradale è prematuramente scomparso Bara Diop, classe 2000, che per tanti anni ha vestito i nostri colori.Lo ricordiamo con profondo affetto e ci stringiamo al dolore della famiglia. Le nostre più sentite condoglianze vanno anche alla famiglia di Ismaila Cisse', altro ragazzo che è venuto a mancare a seguito dell'incidente".