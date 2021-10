Ragazzo finisce per terra in arresto cardiaco a Pavia: i carabinieri lo salvano col defibrillatore Provvidenziale intervento dei carabinieri a Pavia. I militari dell’Arma, allertati da un passante, hanno soccorso un ragazzo in arresto cardio-circolatorio. Praticandogli le manovre di primo soccorso e con l’aiuto del defibrillatore sono riusciti a salvare la vita al giovane, adesso ricoverato in ospedale ma fuori pericolo.

A cura di Francesco Loiacono

Foto di repertorio

Alcuni giorni fa era toccato a due poliziotti salvare la vita a due ragazzi finiti con la loro auto nel Naviglio. Ieri sono stati invece i carabinieri a trasformarsi in eroi. La città teatro della vicenda è sempre Pavia. Ieri alcuni carabinieri del nucleo Radiomobile che stavano effettuando un normale servizio di pattugliamento nei pressi del centro sono stati fermati in viale Cesare Battisti da un passante, che ha segnalato loro un ragazzo riverso a terra privo di sensi. I militari dell'Arma hanno accertato che il giovane era in arresto cardio-circolatorio e hanno quindi iniziato subito le manovre di rianimazione, aiutati anche da un defibrillatore automatico che avevano in dotazione.

Il ragazzo è ora ricoverato al Policlinico San Matteo: non è in pericolo di vita

Il loro provvidenziale intervento è servito: sia pure dopo diversi tentativi, il cuore del ragazzo è tornato a battere flebilmente. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno preso in carico il giovane e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia. Il ragazzo è tuttora ricoverato nella struttura, ma non è in pericolo di vita: lo deve alla prontezza di riflessi dei carabinieri ma anche ai defibrillatori che un'associazione di volontariato, "Pavia nel cuore", ha donato all'Arma. Il dispositivo, assieme a corsi di aggiornamento organizzati dalla stessa associazione, si è rivelato fondamentale per salvare una vita.