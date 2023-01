Ragazzo disabile di 16 anni trovato morto nel suo letto: si indaga per omicidio colposo A novembre scorso un ragazzo tetraplegico di 16 anni è stato trovato morto sul suo letto. Sono ancora tanti i punti interrogativi che gravitano attorno a quella vicenda: il suo decesso poteva essere evitato?

A cura di Ilaria Quattrone

È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per il caso del sedicenne tetraplegico trovato morto il 15 novembre scorso a Carnate, comune in provincia di Monza e Brianza. A rivelarlo e ripercorrere la vicenda è il quotidiano "Il Giorno". Il decesso sarebbe stato provocato da cause naturali, ma gli inquirenti stanno cercando di capire se potesse essere evitato.

Ad allertare i carabinieri era stato il padre. L'uomo e la madre del 16enne sono separati: il primo vive e lavora a Torino mentre la seconda viveva in viale Brianza a Carnate insieme al figlio. Il 15 novembre la madre del ragazzo non era in casa. La donna era in vacanza con il nuovo compagno. Prima di partire aveva avvisato il padre del sedicenne che si sarebbe assentata e, per questo motivo, aveva assunto una badante che potesse prendersi cura del figlio.

Le telefonate del padre alla badante

La dinamica è ancora incerta. Quel giorno il padre del 16enne aveva chiamato insistentemente la badante senza ricevere alcuna risposta. Il figlio era già morto? Non è ancora chiaro. Preoccupato da quel silenzio, l'uomo aveva deciso di partire da Torino e raggiungere il comune della provincia di Monza.

Dopo aver bussato insistentemente, e sempre senza avere alcuna risposta, aveva chiamato i carabinieri. Sono i militari a trovare trovano il cadavere sul letto. La badante è stata interrogata più volte, ma non ha saputo fornire alcuna risposta sull'accaduto. Il pubblico ministero Giovanni Marco Santini ha disposto un'autopsia e aperto il fascicolo anche per capire se sia stata garantita un'assistenza domiciliare adeguata al ragazzo.

Sembrerebbe infatti che la donna, come riporta Il Giorno, non avesse alcun titolo o competenze specifiche per assistere il ragazzo.