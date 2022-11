Ragazzo di 16 anni tetraplegico trovato morto in casa: la badante pensava dormisse Un ragazzo di 16 anni tetraplegico è stato trovato morto nella sua casa di Carnate, in provincia di Monza e Brianza: in casa con lui solo la badante. La donna pensava che il giovane dormisse.

Si indaga su quanto accaduto a un ragazzo di 16 anni tetraplegico trovato morto nella sua casa di Carnate, in provincia di Monza e Brianza. Il giovane è stato trovato dai carabinieri nel suo letto: sembrava che dormisse invece era morto. In casa con lui c'era la badante che non si è accorta però di nulla.

Ad allertare i carabinieri è stato il padre del ragazzo, preoccupato che non riusciva più a mettersi in contatto con il giovane e la badante. Affetto da tetraparesi spastica, il sedicenne era stato affidato a una badante mentre la madre era in viaggio all'estero da qualche giorno con il nuovo compagno. Il padre invece dopo la separazione si era trasferito a Torino.

I carabinieri hanno trovato il ragazzo morto

I militari una volta in casa sono stati aperti dalla donna a cui era stato affidato il giovane. Una volta in camera si sono accorti che il 16enne non respirava più. Sul posto anche la scientifica che come di consueto ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Le cause del decesso

Dai primi accertamenti il giovane potrebbe essere morto per cause naturali: non aveva segni di violenza sul corpo e la casa era ordinata. La Procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati. A breve verrà disposta l'autopsia: solo allora si potranno capire nel dettaglio che cause del decesso.

Una volta che saranno conclusi gli esami, la salma sarà riconsegnata alla famiglia che in questo modo potrà svolgere i funerali e dargli un ultimo saluto. Intanto i genitori hanno raggiunto la Brianza e sono a disposizione dei carabinieri per chiarire tutti i dettagli sul ragazzo.