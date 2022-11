Ragazzo di 27 anni travolto sulle strisce a Milano: è gravissimo Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, all’incrocio tra viale Certosa e via Aniene a Milano, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre. Adesso è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda.

Foto di repertorio

Piena notte, ritorno a casa. Stava attraversando la strada in compagnia di un'amica, sulle strisce pedonali all'incrocio tra viale Certosa e via Aniene (piazzale Accursio) a Milano. Quando è stato travolto da un'auto in corsa, che l'ha centrato in pieno.

Il ragazzo di 27 anni si trova in gravissime condizioni

È in gravissime condizioni il ragazzo di 27 anni che ieri notte intorno alle 4, tra sabato 12 e domenica 13 novembre, è rimasto vittima della Seat Ibiza che l'ha investito e sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto.

Il conducente della macchina, un 39enne, si è subito fermato e ha lanciato l'allarme, chiamando immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono precipitati ambulanza e auto medica. Il giovane poi è stato trasportato al Pronto soccorso del Niguarda, in codice rosso: le sue condizioni attuali sono gravissime, e la prognosi è riservata.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente in viale Certosa

Ancora da ricostruire la dinamica dello schianto, da parte della polizia locale. Il semaforo presente all'incrocio era quasi certamente lampeggiante, visto l'orario. Restano però da chiarire tutti gli altri punti: dalle condizioni del conducente, che non ha visto il giovane attraversare la strada sulle strisce, al comportamento del 27enne.