Ragazzo di 26 anni accoltellato in corso Como a Milano: trasferito in ospedale Un ragazzo di 26 anni è stato trasferito in ospedale con una ferita da arma da taglio: sarebbe stato aggredito in corso Como a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella notte tra oggi, martedì 1 agosto e mercoledì 2 agosto, un giovane è stato accoltellato a Milano. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale. Non verserebbe in gravi condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano e i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I militari sono alla ricerca del responsabile.

La vittima è stata aggredita in corso Como

Sono ancora poche le informazioni relative a questa terribile vicenda. L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 2 di notte. La vittima, un 26enne, sarebbe stata aggredita mentre si trovava nella zona della movida di Corso Como. Si trovava infatti in viale don Luigi Sturzo, nel vicinissimo corso Garibaldi. Sono ancora poche le informazioni attorno a questa vicenda. Per il momento, infatti, non si sa chi possa averlo aggredito o se abbia subito una rapina.

Il ragazzo è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli

Sono stati allertati i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno deciso di trasferire il 26enne in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Ha riportato una ferita da arma da taglio a un braccio. Un altro giovane, un minorenne, è stato portato in pronto soccorso in codice verde.

Presenti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze. Attraverso queste si potrà avere un quadro più chiaro e soprattutto capire chi possa essere il responsabile dell'aggressione. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.