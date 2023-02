Ragazzo di 26 anni accoltellato al petto a San Siro, ricoverato in gravi condizioni Un 26enne è stato accoltellato al petto, tra cuore e polmone, nel quartiere Aler di San Siro. Trasportato in ospedale, sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono ancora in corso.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di oggi, sabato 4 febbraio, nel quartiere Aler di San Siro. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso, e le sue condizioni appaiono molto gravi. In un primo momento sembrava poter essere in pericolo di vita, ma dall'ospedale fanno sapere che è stato colpito solo a un polmone.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, l'uomo di origine egiziana sarebbe stato accoltellato in piazzale Selinunte. Il 26enne, colpito con un fendente vicino al cuore, è stato soccorso intorno alle 16 nella vicina via Abbiati, dove era riuscito a trascinarsi, da un equipaggio del 118 e da un'automedica. Gli agenti della Questura stanno continuando le indagini per ricostruire quanto accaduto. Sembra che il 26enne sia stato ferito durante una lite che poi si è trasformata in un tentativo di rapina ad opera di un gruppo di nordafricani che vivino nel quartiere, già noti per problemi di piccolo spaccio di droga. L'identificazione del ragazzo ha richiesto più tempo del solito, visto che non aveva documenti con sé.

Articolo in aggiornamento