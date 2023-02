Difende la moglie durante una rapina in strada: 24enne accoltellato a una spalla Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito alla spalla e al viso dopo che un gruppo lo ha accoltellato per rapinare lui e la moglie: si cerca di identificare i responsabili.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe tentato di difendere la moglie da una rapina, ma è finito in ospedale con alcune ferite sul corpo: è quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 febbraio, a Milano. La vittima è un uomo di 24 anni. A rapinare la moglie sarebbe stato un gruppo di persone: le forze dell'ordine sono sulle loro tracce.

Stando alle informazioni riportate fino a questo momento, l'episodio si è verificato poco prima delle 17 in viale Zamagna. È una strada che si trova nel quartiere San Siro. Il 24enne avrebbe provato a difendere la moglie: la banda avrebbe avvicinato la coppia, avrebbero sottratto all'uomo un cellulare I-Phone e circa cento euro e poi avrebbero strappato alla donna una collanina.

L'uomo è stato trasferito all'ospedale San Carlo

È stato in quel momento che il 24enne è intervenuto per cercare di difendere la moglie: qualcuno avrebbe poi estratto un coltello e lo avrebbe ferito al volto e alla spalla. La banda si è poi data alla fuga. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) – una volta ricevuta la segnalazione – avrebbe inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza.

Dopo aver fornito le prime cure, lo hanno trasportato con una ferita al sopracciglio e alla spalla all'ospedale San Carlo dove è stato ricoverato in codice giallo: non è in pericolo di vita e le sue condizioni non sono gravi. Presenti anche gli agenti della polizia di stato che ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto risalire all'identità del gruppo. Nelle prossime ore sarà possibile avere maggiori elementi.