Ragazzo di 23 anni evade dal carcere di Lodi: ricerche in corso su tutto il territorio

Ieri pomeriggio, domenica 1 febbraio, un ragazzo di 23 anni detenuto in carcere a Lodi per reati contro il patrimonio, è evaso dalla struttura. Ricerche in corso su tutto il territorio da parte di carabinieri e penitenziaria.

(immagine di repertorio)

Un ragazzo di 23 anni è evaso dal carcere di Lodi nel pomeriggio di ieri, domenica 1 febbraio. Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse, si tratterebbe di un giovane, cittadino italiano, che risiedeva con la famiglia a Sant'Angelo Lodigiano e stava scontando condanne definitive per reati contro il patrimonio emesse dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Stando sempre a quanto diffuso, lo stesso tribunale, lo scorso 12 dicembre, gli avrebbe revocato tutti i benefici nell'espiazione della pena a seguito della violazione di alcune prescrizioni e aveva stabilito che andasse in carcere a Lodi.

Per i primi cinque giorni dopo la decisione del Tribunale era riuscito a sottrarsi all'arresto, ma poi le forze dell'ordine lo avrebbero sorpreso in un supermercato del Lodigiano con 20mila euro in tasca. Una volta fermato, avrebbe opposto resistenza ai carabinieri ma i militari sarebbero comunque riusciti ad arrestarlo e a portarlo in carcere, da cui però è riuscito a evadere secondo modalità ancora poco chiare e su cui si sta indagando per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della fuga. Si valuta anche se ci responsabilità di altri eventuali collaboratori.

Appena ci si è resi conto della sua fuga sono partite immediatamente le ricerche – ancora attualmente in corso – su tutto il territorio da parte della Polizia penitenziaria con la Polizia di Stato e coordinate con i carabinieri.