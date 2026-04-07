Evade dal carcere di Lodi e fa esplodere un bancomat in Liguria: 23enne arrestato dopo 2 mesi di latitanza

Un 23enne è stato arrestato lo scorso 4 aprile a Varese Ligure (La Spezia) vicino a un bancomat appena fatto esplodere. Il giovane è il detenuto che lo scorso 1 febbraio era evaso dal carcere di Lodi.

Foto di repertorio

È stato arrestato dopo oltre due mesi di latitanza Loris Gargiulo, il giovane detenuto che era evaso lo scorso 1 febbraio dal carcere di via Cagnola a Lodi. Il 23enne è stato rintracciato la notte del sabato prima di Pasqua a Varese Ligure, un piccolo comune in provincia di La Spezia, in Liguria. Gargiulo si trovava nei pressi di un bancomat che era stato appena fatto esplodere e, non riuscendo a fornire una spiegazione valida al fatto che si trovasse proprio lì, è stato arrestato. Il 23enne, che doveva scontare ancora 2 anni e 6 mesi di detenzione, sarebbe stato lasciato indietro da almeno due complici, fuggiti in auto.

Gargiulo era evaso lo scorso 1 febbraio con grande facilità. Approfittando dell'ora d'aria il 23enne, di origine sinti e residente a Sant’Angelo Lodigiano, si era sottratto ai controlli della sorveglianza e, dopo aver preso una rincorsa, aveva scavalcato il muro di protezione alto circa 5 metri. Il giovane ci è riuscito sfruttando un angolo del muro e vari appigli improvvisati.

I carabinieri avevano concentrato le ricerche soprattutto a Sant’Angelo Lodigiano, per poi passare al setaccio le cascine e le abitazioni isolate della zona, senza risultati. La svolta è arrivata la notte del 4 aprile, quando i militari sono dovuti intervenire a Varese Ligure a seguito della segnalazione di un'esplosione. Accanto a uno sportello bancomat ancora fumante, c'era Gargiulo. Subito riconosciuto, è stato arrestato mentre provava ad allontanarsi a piedi. L'ipotesi è che il 23enne sia stato lasciato indietro da almeno due complici, i quali invece sono riusciti a fuggire in auto.

Gargiulo si trovava detenuto a Lodi con una pena residua pari a 2 anni e 6 mesi per reati contro il patrimonio commessi quando era ancora minorenne. Lo scorso dicembre era stato arrestato a Pieve Fissiraga per resistenza a pubblico ufficiale ed era anche destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lodi per l'esplosione di altri sportelli automatici tra Zorlesco e il Pavese.