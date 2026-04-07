milano
video suggerito
video suggerito

Evade dal carcere di Lodi e fa esplodere un bancomat in Liguria: 23enne arrestato dopo 2 mesi di latitanza

Un 23enne è stato arrestato lo scorso 4 aprile a Varese Ligure (La Spezia) vicino a un bancomat appena fatto esplodere. Il giovane è il detenuto che lo scorso 1 febbraio era evaso dal carcere di Lodi.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

È stato arrestato dopo oltre due mesi di latitanza Loris Gargiulo, il giovane detenuto che era evaso lo scorso 1 febbraio dal carcere di via Cagnola a Lodi. Il 23enne è stato rintracciato la notte del sabato prima di Pasqua a Varese Ligure, un piccolo comune in provincia di La Spezia, in Liguria. Gargiulo si trovava nei pressi di un bancomat che era stato appena fatto esplodere e, non riuscendo a fornire una spiegazione valida al fatto che si trovasse proprio lì, è stato arrestato. Il 23enne, che doveva scontare ancora 2 anni e 6 mesi di detenzione, sarebbe stato lasciato indietro da almeno due complici, fuggiti in auto.

Gargiulo era evaso lo scorso 1 febbraio con grande facilità. Approfittando dell'ora d'aria il 23enne, di origine sinti e residente a Sant’Angelo Lodigiano, si era sottratto ai controlli della sorveglianza e, dopo aver preso una rincorsa, aveva scavalcato il muro di protezione alto circa 5 metri. Il giovane ci è riuscito sfruttando un angolo del muro e vari appigli improvvisati.

I carabinieri avevano concentrato le ricerche soprattutto a Sant’Angelo Lodigiano, per poi passare al setaccio le cascine e le abitazioni isolate della zona, senza risultati. La svolta è arrivata la notte del 4 aprile, quando i militari sono dovuti intervenire a Varese Ligure a seguito della segnalazione di un'esplosione. Accanto a uno sportello bancomat ancora fumante, c'era Gargiulo. Subito riconosciuto, è stato arrestato mentre provava ad allontanarsi a piedi. L'ipotesi è che il 23enne sia stato lasciato indietro da almeno due complici, i quali invece sono riusciti a fuggire in auto.

Leggi anche
Scappa a 140 km/h dai carabinieri e poi si ribalta con l'auto, 39enne arrestato: il video dell'inseguimento

Gargiulo si trovava detenuto a Lodi con una pena residua pari a 2 anni e 6 mesi per reati contro il patrimonio commessi quando era ancora minorenne. Lo scorso dicembre era stato arrestato a Pieve Fissiraga per resistenza a pubblico ufficiale ed era anche destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lodi per l'esplosione di altri sportelli automatici tra Zorlesco e il Pavese.

Attualità
Cronaca
Lodi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Nuove denunce di abusi nel carcere di Opera, chieste verifiche urgenti: “Possibili torture”
Detenuti del carcere di Opera denunciano nuovi pestaggi con una lettera: "Qui è la prassi"
Giungi e Roggiani (Pd) nel carcere di Opera dopo i presunti pestaggi: "Sentito delle urla"
Il senatore Mirabelli (Pd) chiede al Ministero un'ispezione nel carcere di Opera
La Commissione carceri dopo la denuncia di Fanpage.it: "Un racconto dell'orrore"
Un detenuto del carcere di Opera: "Non potevamo neanche pulirci dal sangue"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views