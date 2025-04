video suggerito

Ragazzo di 20 anni aggredito con un taglierino a CityLife, è grave: caccia all'aggressore in fuga Un ragazzo di 20 anni è stato colpito con un taglierino intorno alle 19 di oggi martedì 15 aprile in piazza Tre Torri a Milano (CityLife), all'ingresso del centro commerciale. L'aggressore è scappato.

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato intorno alle 19 di oggi, martedì 15 aprile, in mezzo alla folla di piazza Tre Torri a Milano (zona CityLife), all'ingresso del centro commerciale. Il responsabile, che l'avrebbe colpito con un taglierino all'ascella e alla mano, è poi scappato dopo il ferimento: non è ancora chiaro se i due si conoscessero o se il giovane sia stato solo una vittima scelta a caso.

Il ragazzo, che ha perso molto sangue ma è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi, è stato trasportato dai sanitari di Areu all'ospedale Niguarda in codice rosso, quello per i casi più gravi: secondo quanto risulta al momento, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della Questura e del commissariato Sempione. I poliziotti, che hanno già raccolto le testimonianze di chi in quel momento si trovava in piazza Tre Torri, stanno cercando di ricostruire l'accaduto e verificare il movente di un attacco al momento inspiegabile. La speranza è quella che le tante telecamere presenti nei dintorni dei grattacieli e del centro commerciale abbiano immortalato la scena, riprendendo di conseguenza anche il volto di chi ha sferrato i fendenti: solo così gli agenti potranno dare finalmente un nome al responsabile ora in fuga.