Ragazza di 23 anni incinta picchiata in strada da una conoscente nel Lodigiano: è grave

L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi in via Fratelli Cairoli a Castelnuovo Bocca d’Adda, nel Lodigiano. Sul caso indagano i carabinieri.

foto di repertorio

Una ragazza di 23 anni, incinta, è stata aggredita in strada da una conoscente. È successo primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 luglio, poco prima delle 13, in via Fratelli Cairoli a Castelnuovo Bocca d'Adda, nel Lodigiano.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse il litigio tra le due donne, entrambe di origini sinti, sarebbe scoppiato nel cortile di casa della vittima ed è poi degenerato in strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Presenti un'automedica e un'ambulanza del 118, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Giunti in codice giallo, i soccorritori sono poi ripartiti in codice rosso verso l'ospedale di Cremona, dove hanno trasportato d'urgenza la 23enne incinta. Le condizioni della donna sembrerebbero gravi.

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione di servizio, allertati e presenti anche loro sul luogo dell'aggressione. Per il momento rimane sconosciuta la causa della lite. I militari sono al lavoro per cercare di ricostruire più nel dettaglio possibile quanto accaduto. Verranno ascoltati anche eventuali testimoni e se necessario visionate le telecamere di videosorveglianza della zona.