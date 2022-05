Ragazzo di 19 anni si sente male per il troppo alcol: è gravissimo Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso in codice rosso dopo aver bevuto troppo alcol. Subito la chiamata al 118 e il trasporto con la massima urgenza in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Grave intossicazione etilica nella notte per un ragazzo di 19 anni. Secondo le prime informazioni, il giovane era in compagnia di amici quando ha deciso di bere e abusare del troppo alcol. Verso le 19.30 di ieri venerdì 20 maggio è stato necessario il trasporto immediato in ospedale: i sanitari si sono subito precipitati in via Castelfidardo a Monza dove si trovava il giovane. I paramedici qui avevano già reputato le sue condizioni gravissime. Così la decisione del trasporto in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo dove è stato preso in cura dai medici. La diagnosi – come riporta Monza Today – è di grave intossicazione etilica. Non è ancora chiaro se il ragazzo sia fuori pericolo.

Altri ragazzini collassati per il troppo alcol

Sempre nella serata di ieri, verso le 23, un altro ragazzo di 18 anni è stato soccorso a Vimercate e portato in codice verde in ospedale anche lui per eccessivo abuso di alcol. Non sono gli unici casi in Lombardia: meno di un anno fa un ragazzino di 13 anni è collassato sotto gli occhi degli abitanti che erano seduti sulle panchine del centro di Borno, in provincia di Brescia. Il giovane è stato soccorso dai paramedici sul posto ed è stato portato d'urgenza all'ospedale di Esine dove è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine: resta da capire ora se il giovane fosse in compagnia di altri amici e se qualche bar ha venduto alcol al minore. E ancora: una ragazzina di 16 anni ha sfiorato il coma etilico nei mesi scorsi in una via di Castegnato, in provincia di Brescia. La giovane è stata soccorsa e poi trasportata in codice giallo in ospedale. Il collasso sarebbe stato causato da una grande quantità di alcol.