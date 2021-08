Collassa a terra per il troppo alcol: ragazzo di 13 anni finisce in ospedale Un ragazzo di 13 anni è collassato a terra nella mezzanotte di oggi 17 agosto in piazza Roma a Borno, in provincia di Brescia, dopo aver assunto troppo alcol. Il giovane è stato soccorso dai paramedici sul posto ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Esine dove è stato ricoverato in codice giallo.

A cura di Giorgia Venturini

Ha assunto alcol fino a collassare a terra. È successo a un ragazzino di 13 anni nella mezzanotte di oggi 17 agosto in piazza Roma a Borno, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni riportate anche da Brescia Today, il ragazzino è collassato sotto gli occhi degli abitanti che erano seduti sulle panchine del centro. Subito sono stati allertati i soccorsi e il ragazzino è stato portato in ospedale. Stando alle prime informazioni, sul posto sono intervenuti un'ambulanza di Camunia Soccorso, insieme ai carabinieri di Breno: il giovane è stato soccorso dai paramedici sul posto ed è stato portato d'urgenza all'ospedale di Esine dove è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine: resta da capire ora se il giovane fosse in compagnia di altri amici e se qualche bar ha venduto alcol al minore.

A Ferragosto un ragazzo di 28 anni si sente male per il troppo alcol

Non si tratta dell'unico caso isolato: a Ferragosto un ragazzo di 28 anni si è sentito male lungo il lido di Padenghe. Anche in questo caso il 28enne è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Desenzano. E ancora: a Travagliato un altro giovane è collassato ed è stato portato all’ospedale di S. Anna. Lo scorso marzo un altro ragazzino di 13 anni è stato ricoverato in gravi condizioni a causa dell'abuso di bevande alcoliche a Senago, nell'hinterland di Milano. L'adolescente, stando a quanto ricostruito finora, stava camminando per strada in via Risorgimento quando all'improvviso è crollato per terra, privo di sensi. Alcuni passanti – non è ancora chiaro se siano stati i suoi amici – hanno chiamato i soccorsi. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo, arrivata attorno alle 18.20: il personale medico ha constatato le gravi condizioni del ragazzino e l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Garbagnate Milanese, dove è stato ricoverato in coma etilico.