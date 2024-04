video suggerito

Difende la fidanzata dai bulli e viene picchiato più volte: finisce in ospedale con la mandibola fratturata A Soresina, piccolo paese del Cremonese, un ragazzo è finito in ospedale perché pestato per tre volte da un gruppo di tre adulti: era intervenuto per difendere la sua fidanzata.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ha cercato di difendere la sua ragazza dai bulla ed è finito in ospedale con la mascella fratturata. I fatti sono accaduti a Soresina, piccolo paese del Cremonese: qui un giovane è stato pestato tre volte in tre giorni solo per aver cercato di difendere la sua ragazza da un gruppo di tre adulti. Alla fine gli aggressori sono stati identificati e denunciati in stato di libertà dai carabinieri con l'accusa di lesioni aggravate in concorso.

La vittima – come riporta Brescia Today – ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito dal gruppo dei tre la prima volta quando è uscito da un locale. Ha notato infatti che i bulli stavano importunando la sua ragazza ed è corso in suo aiuto. Quella prima volta è stato preso a pugni anche al volto. La vittima ha incontrato poi causalmente i bulli altre due volte e anche in questo caso è stato picchiato. In queste occasioni è stato anche colpito con una bottiglia e pure minacciato di morte. Per i pugni il giovane è finito in ospedale con la mascella fratturata e altre varie lesioni.

Dopo il racconto della vittima ai carabinieri sono scattate le indagini per risalire all'identità dei tre adulti. In poco tempo sono stati trovati, uno di questo era già noto alle forze dell'ordine. Per loro è scattata una denuncia per lesioni aggravate in concorso.