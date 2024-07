video suggerito

Mezzo pesante finisce in un fossato, conducente estratto dalle lamiere: trasferito in ospedale Incidente stradale in provincia di Lodi: un camion si è ribaltato ed è finito in un fossato. I vigili del fuoco hanno liberato il conducente che era rimasto incastrato tra le lamiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 16 luglio, si è verificato un incidente stradale a Chignolo Po', che si trova nella località di Mostiola in provincia di Lodi. Un camion si è ribaltato ed è finito in un fossato adiacente privo di acqua. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi che hanno salvato il conducente, che era rimasto incastrato. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 8.53. Per cause ancora da accertare, il mezzo è finito nel fossato e si è ribaltato finendo poi su un fianco. I vigili del fuoco hanno liberato il camionista che era rimasto incastrato e lo hanno affidato alle cure dei medici e paramedici, che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Dopo aver fornito le prime cure, lo hanno trasferito in codice verde all'ospedale di Lodi. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.