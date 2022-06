Incidente stradale a Marmirolo, scontro tra auto e camion: morto un ragazzo di 19 anni Gravissimo incidente in provincia di Mantova dove un’auto si è scontrata con un camion: un ragazzo di 19 anni, alla guida di un’auto, è morto.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Gravissimo incidente stradale a Marmirolo, comune in provincia di Mantova. In base alle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che vi sia stato uno scontro tra un'automobile e un camion: nell'impatto è morto un ragazzo di 19 anni mentre è rimasta ferita una giovane di 17 anni. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

La 17enne si trovava in auto con lui

L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno, alle 12.27 sulla strada Trentino 10: il 19enne era alla guida dell'automobile mentre la 17enne si trovava in macchina con lui. Sul posto, sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 su un elicottero, un'automedica e un'ambulanza. Per il momento non è chiara la dinamica dell'incidente: gli agenti della polizia locale stanno svolgendo tutti i rilievi per cercare di ricostruirla e accertare eventuali responsabilità. La 17enne ha invece riportato un trauma cranico, uno all'addome e una schiena: è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Civili di Brescia. Il conducente del camion invece non è stato ospedalizzato.

Incidente stradale a Selvino, gravissimo un ragazzo di 19 anni

Solo alcuni giorni fa a Selvino si è verificato un incidente stradale tra un'automobile e una moto: il 19enne che si trovava a a bordo di una moto e finito contro una Fiat Panda guidata da un ragazzo più grande. Il giovane, che era in gravissime condizioni, è stato poi ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Il conducente dell'auto invece non è stato ospedalizzato. Per il momento non è chiara la dinamica.