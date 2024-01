Ragazzo di 17 anni perde una mano e un occhio per lo scoppio di un petardo a Capodanno Durante la notte di Capodanno a Malnate (Varese) un ragazzo di 17 anni, a seguito dell’esplosione di un petardo, ha perso una mano e un occhio. Le sue condizioni, al momento, restano ancora preoccupanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente nel corso dei festeggiamenti per l'arrivo del 2024 a Malnate, provincia di Varese. Durante la notte di Capodanno un ragazzo di 17 anni, a seguito dell'esplosione di un petardo, ha perso una mano e un occhio: soccorso dai paramedici del 118 e portato all’ospedale di Circolo di Varese. dove è stato operato d’urgenza per poi essere trasferito nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, si trova tuttora in prognosi riservata. Le sue condizioni, al momento, restano ancora preoccupanti.

Sul fatto indagano i carabinieri di Malnate, intervenuti sul posto dopo lo scoppio del petardo poco dopo mezzanotte in via Bernasconi, nel quartiere Rogoredo della cittadina alle porte di Varese, dove il ragazzo stava festeggiando il nuovo anno in compagnia degli amici. A causare l'incidente, secondo quanto emerso finora, sarebbe stato il fuoco d'artificio inesploso.