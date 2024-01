Oltre 25mila persone in piazza Duomo per Capodanno: ragazzi lanciano sassi contro l’auto della polizia Le forze dell’ordine hanno controllato 1.500 persone solo in piazza Duomo a Milano durante i festeggiamenti per Capodanno. In zona San Siro un gruppo di giovani ha lanciato sassi contro l’auto di una volante della polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono state 25mila le persone che hanno partecipato ai festeggiamenti in piazza Duomo a Milano. Tanti i giovani che si sono dati appuntamento in centro nonostante l'assenza di eventi nella zona centralissima del capoluogo milanese. Come ogni anno non sono mancati feriti a causa dei petardi, non risulterebbero però persone in gravi condizioni. Un momento di alta tensione si è verificato in zona San Siro dove alcuni giovani hanno lanciato alcuni sassi contro la macchina della polizia.

I controlli delle forze dell'ordine nel centro città

In tutta la città le forze dell'ordine fin dalle prime ore della serata hanno iniziato i controlli in strada: solo nella zona di piazza Duomo sono state controllate circa 1.500 persone. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Protezione Civile, AREU e ATM sono entrate in servizio soprattutto nei luoghi più affollati, come i Navigli, quartiere San Siro e la zona di corso Como.

Al termine di una serata di controlli sei giovani sono stati sono stati accompagnati in Questura perché senza documenti. E ancora: "Altri sei giovani – come spiega in una nota la polizia – sono stati deferiti all’autorità giudiziaria: tre per il porto di oggetti atti ad offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose, uno perché aveva violato l’obbligo di dimora presso il comune di Torino e uno per il porto abusivo di arma".

L'auto della polizia presa a sassate

L'episodio più grave si è verificato in via Zamagna e piazza Selinunte, zona San Siro. Qui è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine dopo che alcuni giovani hanno che, a più riprese, hanno dato fuoco in strada ad alcuni rifiuti. Una volta sul posto gli agenti hanno cercato di fermare i giovani ma questi hanno iniziato a lanciare sassi danneggiando il vetro dell'auto della Polizia di Stato.

Soccorse 17 persone solo in piazza Duomo

Decine anche gli interventi dei sanitari del 118: solo in piazza Duomo sono state soccorse 17 persone, di cui per quattro di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Si trattano di giovani feriti dal lancio di petardi e di un giovane collassato a causa dell'abuso di alcol. Nessuno di loro è in grave condizione.