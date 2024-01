Quarto Oggiaro invaso dal fumo dei fuochi d’artificio: il video dei festeggiamenti di Capodanno A mezzanotte i residenti di Quarto Oggiaro, quartiere di Milano, hanno accolto il nuovo anno con una raffica di fuochi d’artificio durata diversi minuti: per le vie si è alzato un muro di fumo riducendo a zero la visibilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Festeggiamenti con il botto a Quarto Oggiaro, quartiere di Milano. Qui allo scoccare della mezzanotte i residenti hanno accolto il nuovo anno con una raffica di fuochi d'artificio durata diversi minuti. Peccato però che il fumo ha invaso le vie del quartiere riducendo a zero quindi la visibilità. Non sono mancati botti e petardi, ma non risulterebbero fortunatamente feriti.

Lo scoppio dei fuochi d'artificio è stato ripreso da un video poi pubblicato sulla pagina Instagram di quartooggiaromilano. Le immagini mostrano un vero e proprio muro di fumo causato dalla raffica di botti durata alcuni minuti. Così come non è mancato il rumore dello scoppio dei fuochi d'artificio e petardi. In città non c'era alcun divieto sui botti nonostante alcune associazioni siano intervenute in difesa degli animali domestici, terrorizzati dal rumore, sollecitando la popolazione a non usare petardi e fuochi d'artificio.

I controlli delle forze dell'ordine in giro per Milano

Durante la serata e la notte le forze dell'ordine hanno girato tutta la città per vari controlli. Tante persone sono scese in strada per brindare al nuovo anno: solo in piazza Duomo, nonostante non erano presenti eventi organizzati, si sono radunate 25mila persone. Di queste quasi 1.500 sono state controllate e per 17 persone è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Non sono mancati infatti feriti a causa del lancio dei petardi e ragazzi collassati dall'alcol, ma per fortuna nessuno sarebbe in pericolo di vita.