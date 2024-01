Fa il cenone di Capodanno da solo, a mezzanotte va sul balcone e spara con la pistola contro le auto Una 31enne ha chiamato la polizia dicendo di aver trovato la sua auto forata in zona Farini a Milano. Gli agenti hanno scoperto che era stata colpita da due proiettili di pistola sparati da un 67enne durante Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 67enne è stato denunciato per danneggiamento e accensioni ed esplosioni pericolose dagli agenti della Questura di Milano. Durante la notte di Capodanno, dopo aver cenato da solo, l'uomo sarebbe uscito fuori dal balcone di casa sua in via Arnaldo da Brescia, in zona Farini, e avrebbe sparato una decina di colpi di pistola. Nessuna persona è rimasta ferita, ma yre proiettili hanno centrato due auto parcheggiate lungo la strada.

Ad allertare le forze dell'ordine è stata una 31enne nella serata di mercoledì, 3 gennaio. La donna era appena tornata da una vacanza quando ha trovato la sua Volkswagen Polo forata in due punti diversi, sul cofano e sul parabrezza. Gli agenti della Questura l'hanno raggiunta in via Arnaldo da Brescia e, dopo un rapido controllo, hanno trovato un bossolo di pistola sul tappetino dell'auto.

I poliziotti hanno anche verificato che una seconda auto è stata centrata da un proiettile, una Kia poco lontano dalla Polo. Ricostruendo la traiettoria di tiro, gli agenti sono risaliti a uno stabile dove vive un 67enne. Raggiunto nella sua abitazione, il pensionato italiano ha ammesso dopo alcune domande di essere stato lui ad aver sparato. Ha raccontato che dopo aver cenato da solo nella notte di Capodanno, è uscito sul balcone di casa e mentre in cielo esplodevano i fuochi d'artificio ha premuto il grilletto.

Leggi anche Si finge un clown volontario degli ospedali e chiede soldi ai negozianti: ricercato truffatore

In tutto il 67enne avrebbe sparato una decina di colpi con una pistola Beretta calibro 9×21 detenuta regolarmente. Considerando i danni provocati alle due auto in strada, il pensionato è stato denunciato non solo per accensioni ed esplosioni pericolose, ma anche per danneggiamento.