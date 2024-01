Spari e minacce contro casa di un uomo: “Ammazzo i tuoi figli e violento tua moglie” Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile di aver minacciato due uomini e la moglie di uno dei due e di aver esploso contro la loro abitazione quattro colpi di arma da fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di appena 23 anni è stato arrestato perché accusato di danneggiamento mediante esplosione di colpi di armi da fuoco, atti persecutori, porto in luogo pubblico di arma da fuoco. Gli atti persecutori avrebbero avuto come vittime due uomini e una donna. Il 23enne avrebbe inoltre aggredito una quarta persona. I fatti sarebbero avvenuti a Dello, comune in provincia di Brescia, il 13 e 14 gennaio.

L'aggressione con la mazza da baseball

Il 13 mattina il 23enne avrebbe aggredito un ragazzo con una mazza da baseball e avrebbe provato a investirlo. Come si legge nell'ordinanza, la condotta del giovane è collegata ad alcuni "dissidi familiari legati al termine della relazione sentimentale tra la sorella dell'indagato" e la vittima. Quest'ultima, a causa delle botte ricevute, ha riportato una frattura dell'ulna destra composta e un trauma cranico. Portato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.

Le minacce sui social

Dopo questo episodio, il 23enne avrebbe avviato una diretta su Facebook mentre era alla guida della sua automobile. Durante questa, avrebbe inquadrato una pistola e un fucile e avrebbe minacciato gli zii del giovane appena aggredito con frasi come: "Vengo a casa vostra, picchio vostro padre ammalato, vi sparo in casa, ammazzo i figli davanti a voi". Avrebbe poi minacciato la moglie di uno dei due: "Violento tua moglie e la porto via".

Subito dopo la diretta, sarebbe andato fuori dalla loro abitazione e avrebbe esploso quattro colpi di arma da fuoco. Avrebbe urlato: "Vi ammazzo, figli di puttana, vi violento".

Successivamente avrebbe effettuato un'altra diretta su Facebook in cui li minacciava nuovamente: "Sono venuta a casa vostra, tu e tuo fratello vi ammazzerò, non eravate a casa, vi siete salvati, io ho solo pistole vere, un caricatore e l'ho scaricato in casa, guarda sono veri, ora aspetto che vanno via i Carabinieri che ti farà ancora peggio".

I militari infatti sono intervenuti e hanno svolto tutti i rilievi del caso. Il giorno dopo i fatti, avrebbe pubblicato un post su Facebook dove diceva: "Speriamo che domani mi mettono in galera". Avrebbe poi fatto un'altra diretta in cui diceva: "Vengo ad ammazzarvi quando voi non ve lo immaginate, vengo quando tu sarai seduto al tuo tavolo con i bambini".