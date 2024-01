Esplode una rissa in un karaoke e parte un colpo di pistola: indagini in corso Alcuni uomini hanno dato vita a una rissa vicino a un locale di karaoke a Milano: uno di loro ha esploso un colpo di pistola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra ieri, giovedì 4 gennaio, e oggi, venerdì 5 gennaio, è esplosa una rissa in un locale di karaoke a Milano. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, durante il litigio sarebbe stato esploso un colpo di pistola: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. È stata solo danneggiata la carrozzeria di un'automobile.

La rissa e lo sparo

L'episodio si è verificato tra via Ludovico di Breme e piazzale Santorre di Santarosa, precisamente in zona Certosa. In queste strade si trova infatti il locale Haomen Ktv: l'immobile ha diverse stanze private dove è possibile esibirsi con amici e conoscenti. Non è chiaro se alcuni clienti siano rimasti coinvolti nella rissa o se questa sia esplosa tra alcune persone che si trovavano fuori dalla struttura.

Individuati i partecipanti e l'autore dello sparo

Considerata l'esplosione del colpo di pistola, sono stati subito avvertiti i carabinieri: i militari del radiomobile di Milano, insieme ai colleghi della compagnia di Legnano, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Fin da subito gli investigatori avrebbero individuato sia i partecipanti alla lite e l'autore dello sparo: tutti sono stati identificati. Dagli approfondimenti è poi emerso che frequenterebbero l'area nord di Milano.