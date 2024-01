Abbandona la macchina sui binari la notte di Capodanno e scappa: sospesa la circolazione dei treni Un auto è stata abbandonata sui binari a Meda, in provincia di Monza e Brianza, nella serata di ieri 31 dicembre: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, si indaga per capire cosa sia successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Mancava ancora qualche minuto alla mezzanotte e dare il via ai festeggiamenti di Capodanno quando alcuni residenti di Meda, in provincia di Monza e Brianza, hanno lanciato l'allarme. I vigili del fuoco sono così intervenuti per rimuovere una macchina che è stata abbandonata suoi binari nei pressi del passaggio a livello in via Pace. Cosa sia successo non è ancora chiaro ma è stato necessario qualche minuto per rimuovere l'auto e al lavoro ci sono ora le forze dell'ordine che dovranno risalire all'autore di questo gesto.

Subito dopo l'allarme si è accertato che non ci fossero rischi sulla circolazione dei treni: l'auto infatti avrebbe potuto provocare un grave incidente se fosse sopraggiunto un convoglio. Fortunatamente la circolazione dei treni è stata immediatamente sospesa evitando così il pericolo di incidenti.

Sul posto subito si sono precipitati i vigili del fuoco di Seregno con l'autopompa e in pochi minuti tutto è tornato alla normalità. Ora non resta che risalire al proprietario della macchina e capire cosa sia successo. Non si esclude alcuna pista investigativa: l'accaduto può essere considerato un possibile atto vandalico oppure il frutto di un problema che ha avuto l'automobilista. Certo però è che a chiamare i soccorsi sono stati i residenti della zona.