Raccoglie un botto abbandonato a terra e gli esplode tra le mani: uomo perde alcune dita Un uomo ha perso alcune dita di una mano dopo aver raccolto da terra un botto che probabilmente era stato abbandonato a Capodanno.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, sabato 6 gennaio, si è verificato un gravissimo incidente a Milano. Un uomo ha raccolto un botto abbandonato a terra – forse lasciato lì dalla notte di Capodanno – che gli è poi esploso tra le mani. Il 32enne ha perso alcun dita: è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove ha subito l'amputazione.

L'episodio è avvenuto in via Gigante, una strada che separa il quartiere De Angeli da quello di San Siro. La vittima si trovava nella via quando la sua attenzione è stata attirata da un oggetto lasciato a terra. Probabilmente lo ha raccolto per capire di cosa si trattasse: non ha però fatto in tempo a gettarlo che è scoppiato. Sono stati subito chiamato i soccorritori.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha raccolto la segnalazione e inviato gli operatori sanitari. I paramedici hanno immediatamente compreso l'urgenza della situazione. Hanno quindi ritenuto opportuno trasferito all'ospedale più vicino. Una volta ricoverato, i medici hanno deciso di procedere con l'amputazione di tutte le dita della mano sinistra.

Avrebbe riportato ferite anche nell'altra mano: fortunatamente meno gravi.