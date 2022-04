Ragazzo di 17 anni in moto senza patente: la polizia lo ferma e trova la droga Il giovane, che è minorenne quindi è intervenuta la madre, dovrà rispondere di guida sotto effetto di droga e detenzione ai fini di spaccio.

A cura di Giorgia Venturini

Nella tasca al posto della patente nascondeva della droga. A essere fermato dalla polizia locale è un ragazzino di 17 anni di Milano finito nei guai domenica sera: gli agenti lo hanno sorpreso a guidare la moto a Monza senza avere la patente e l'assicurazione mentre viaggiava in via Duse. Ma la mancanza di documenti non era l'unico problema: gli agenti infatti durante gli accertamenti e le perquisizioni gli hanno trovato in tasca alcune dosi di cocaina. Molto probabilmente – come riporta Milano Today – il giovane aveva fatto uso di stupefacenti prima di mettersi alla guida: è stato portato in ospedale al San Gerardo di Monza per tutti i controlli e i test del caso. Ora gli giovane, che è minorenne quindi è intervenuta la madre, dovrà rispondere di guida sotto effetto di droga e detenzione ai fini di spaccio. Tutta la droga trovata è stata sequestrata.

Ragazzino di 16 anni sorpreso a spacciare davanti a un asilo

Lo scorso febbraio invece un ragazzino è stato sorpreso a spacciare hashish ad altri giovanissimi in pieno giorno e davanti a un asilo nido. È accaduto a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. I militari dell'Arma erano impegnati nei controlli che fanno tutte le mattine nei pressi di alcuni istituti scolastici, quando davanti a un asilo hanno notato un capannello di giovani in atteggiamenti ritenuti sospetti. Si sono fermati e si sono avvicinati al gruppetto di giovani: quasi tutti sono riusciti a scappare, tranne un 16enne che è stato bloccato e perquisito. In tasca gli è stata trovata una confezione in cellophane contenente circa sette grammi di hashish, un bilancino elettronico, un coltellino e 90 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Per il ragazzino così è scattata la denuncia.