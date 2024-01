Ragazzo di 17 anni accoltellato in strada da un coetaneo a Vimodrone: soccorso in codice rosso Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito e ferito in strada a Vimodrone, nel Milanese: sia la vittima che il suo aggressore sono ospite della comunità Kairos. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Aggressione in strada a Vimodrone, nel Milanese, nel primo pomeriggio di ieri domenica 21 gennaio. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto un ragazzo di 17 anni è stato aggredito e accoltellato da un altro minore: sia la vittima che l'aggressore sono ospiti della comunità per minori Kayros gestita da don Claudio Burgio. Tra i due sarebbe scoppiata una lite in strada finita in violenza.

Il ferito è stato soccorso una volta che è rientrato in comunità: aveva gravi ferite al torace e alla gamba. Subito sono scattati i soccorsi che hanno postato il 17enne all'ospedale San Raffaele in codice rosso dove è stato preso in cura dai medici: nonostante le gravi ferite il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Sesto San Giovanni e di Cologno Monzese. Il presento aggressore è stato rintracciato in comunità e in poco tempo è stato trovato il coltello utilizzato per l'aggressione che è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Le indagini dei militari stanno proseguendo per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.