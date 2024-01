Ragazzo 17enne accoltella un coetaneo fuori da scuola a San Donato Milanese: un ferito grave Un 17enne è stato accoltellato all’addome con un taglierino da un coetaneo. L’aggressione è avvenuta nella mattinata del 12 gennaio poco lontano da un istituto professionale di San Donato Milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 17enne è stato accoltellato almeno una volta da un coetaneo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio, a San Donato Milanese (nella Città Metropolitana di Milano). Stando alle prime informazioni, i due si sarebbero messi a litigare in via Piave, poco lontano da un istituto professionale, intorno alle 12 davanti ad altri compagni di scuola. Poco dopo, il 17enne italiano avrebbe colpito all'addome il coetaneo di origini sudamericane con un taglierino.

L'aggressore è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Vizzolo Predabissi, mentre l'altro è finito in codice giallo al Niguarda, ma le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. I carabinieri della Compagnia di San Donato sono arrivati sul posto e ora stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica sentendo alcuni testimoni.

I due 17enni avrebbero avuto una discussione iniziata all'uscita dalla scuola superiore alla quale avrebbero assistito alcuni compagni. Raggiunta via Piave, la lite è degenerata e si è verificata l'aggressione in cui ha avuto la peggio il ragazzo di origini sudamericane colpito almeno una volta con un taglierino all'addome. Anche l'altro è stato soccorso dai sanitari, l'ipotesi è che potrebbe essersi ferito maneggiando la lama.