Ragazzo di 13 anni investito da un'auto a Meda: è gravissimo in ospedale Verso le 14.45 di oggi giovedì primo agosto un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'auto a Meda, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 13 anni è stato investito a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Tutto è accaduto in viale Francia all'incrocio con via Indipendenza verso le 14.45 quando è stato lanciato l'allarme al 118. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 in codice rosso che hanno trasportato in elisoccorso il ragazzo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Stano alla ricostruzione di quanto accaduto, il 13enne era in sella alla sua bici quando è stato investito da un'auto. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.