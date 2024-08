video suggerito

Come sta il ragazzo di 13 anni soccorso in codice rosso dopo essere stato travolto da un'auto a Meda Il ragazzo di 13 anni travolto mentre era in bici da un'auto a Meda, in provincia di Monza e Brianza, si trova ancora in ospedale: le sue condizioni restano stabili.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Si trova ancora in ospedale a Bergamo con un trauma cranico il ragazzo di 13 anni travolto mentre era in bici da un'auto a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Le condizioni del giovane restano stabili, ma non è ancora chiaro quando si rimetterà. Intanto gli agenti della polizia locale sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Erano le 14.30 di ieri primo agosto quando il 13enne si trovava in sella alla sua bici all’incrocio tra via Indipendenza e viale Francia vicino a un passaggio a livello. In un attimo è stato travolto da un’automobile che non ha fatto in tempo a frenare. Il giovane è stato balzato violentemente a terra e dalla caduta ha riportato un trauma cranico.

Subito sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasferito il ragazzino in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in elisoccorso. Sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso. Illeso invece il conducente dell'auto. La speranza è che presto il piccolo si riprenda. Alla polizia locale spetta risalire a eventuali responsabilità.