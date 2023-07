Ragazzo 24enne accoltellato per strada a Milano, è ricoverato con ferite al torace e all’addome Un ragazzo è stato accoltellato nella mattinata di martedì 11 luglio nel quartiere Gratosoglio di Milano. La vittima, un 24enne, era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 24enne è stato accoltellato al torace e all'addome in via Saponaro nel quartiere Gratosoglio, a sud di Milano. La polizia sta indagando per poter capire la dinamica dell'aggressione che si sarebbe verificata intorno alle 11:40 della mattinata di oggi, martedì 11 luglio.

Il ragazzo si trova al momento ricoverato alla clinica Humanitas e le sue condizioni sono considerate gravi. All'arrivo in ospedale il 24enne era cosciente, ma pare non abbia voluto dire il suo nome ai soccorritori.