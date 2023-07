Ragazzino di 14 anni rimane infilzato nella recinzione: stava recuperando il pallone Un ragazzino di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto infilzato in una recinzione che stava provando a scavalcare per recuperare il pallone.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per un ragazzino di 14 anni: il giovane è gravemente ferito dopo essere rimasto infilzato in una recinzione che stava provando a scavalcare per recuperare il pallone. I fatti sono accaduti domenica sera in via De Capitani a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza.

Subito è scattato l'allarme al 118: sul posto i medici hanno trovato il ragazzino infilzato alla spalla da uno degli spuntoni della recinzione della biblioteca comunale. Subito il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato: fortunatamente il 14enne non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i carabinieri di Vimercate che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Stando alla ricostruzione di quanto successo, il 14enne stava giocando con amici quando il pallone è finito oltre la recinzione. Così il ragazzo ha provato a oltrepassare la recinzione per recuperarlo, ma è rimasto infilzato da uno degli spuntoni della recinzione.