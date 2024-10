Ragazzini rubano in un supermercato e spruzzano spray al peperoncino per fuggire: intossicato un impiegato

video suggerito

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri martedì 8 ottobre, a Varese in via Cavour, due ragazzi hanno rapinato un supermercato portando via beni alimentari del valore di poche decine di euro. I giovani, una volta scoperti, per evitare che la vigilanza li raggiungesse, hanno spruzzato nell'aria lo spray al peperoncino che è stato la causa di un malore per un lavoratore presente nell'attività economica. Sul posto indagano le forze dell'ordine che hanno già identificato uno dei malviventi.

La dinamica del furto e la fuga

Si tratta di una vera e propria bravata messa in atto, molto probabilmente, da due minorenni che volevano rapinare un supermercato a pochi passi dal centro cittadino di Varese. Gli indagati, dopo essere stati scoperti, si sono dati alla fuga perché inseguiti dal personale del supermercato e dall'addetto alla sicurezza.

Nel tentativo di depistare gli inseguitori, uno dei due ha sfilato dalle tasche lo spray al peperoncino e ha spruzzato il gas nell'aria causando l'intossicazione di un impiegato del supermercato. Il ferito è stato subito soccorso dal 118 allertato dalle persone che erano all'interno dell'attività economica, per lui sono state sufficienti le cure effettuate in giornata nel pronto soccorso cittadino.

Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i giovani ladri, da un primo identikit sembra che uno dei due sia minorenne, ma serviranno ulteriori accertamenti. Nei loro confronti è scattata una denuncia al momento a carico di ignoti.

La tecnica dello spray al peperoncino

Lo spray al peperoncino viene spesso utilizzato durante i concerti o le grandi manifestazioni perché l'inalazione del gas genera nell'uomo problemi di respirazione e appanna la vista. Sono questi gli ingredienti principali che permettono ai ladri di strappare dalle tasche delle vittime il portafoglio, il cellulare e persino capi d'abbigliamento dall'ingente valore economico perché griffati.

La tecnica viene spesso utilizzata nei supermercati, soprattutto alle casse, per arrivare subito ai contanti.