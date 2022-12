Ragazzina di 14 anni sorpresa a rubare in un appartamento: fermata con la complice 22enne Per una ragazza di 22 anni e una ragazzina di 14 anni sono scattate le manette perché sorprese a rubare in un appartamento: a chiamare i carabinieri il proprietario di casa.

Hanno tentato di mettere a segno un furto in una abitazione a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Ma per una ragazza di 22 anni e una ragazzina che aveva detto di averne 10 sono scattate le manette prime che potessero portare via il bottino.

I carabinieri allertati dal proprietario di casa

Le due ragazze, entrambe di etnia rom e senza fissa dimora, nel pomeriggio di ieri venerdì 9 dicembre sono state fermate dai carabinieri: i militari sono intervenuti in via Ticino dopo che in caserma era giunta la segnalazione da parte di un 56enne che mentre stava rincasando aveva notato segni di effrazione sulla porta d’ingresso della propria abitazione e la presenza delle due ragazze che si allontanavo dal pianerottolo.

Le due ragazze arrestate all'interno del condominio

I carabinieri si sono precipitati immediatamente sul posto e hanno trovato ancora le due donne all'interno del condominio: in mano avevano ancora arnesi da scasso. La 22enne arrestata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, in attesa del giudizio direttissimo: era già pregiudicata per reati contro il patrimonio. La più giovane invece, dopo anche alcuni accertamenti dei medici, si è scoperto avere 14 anni: così la decisione di inserirla in una comunità di Fagnano Olona, in provincia di Varese.