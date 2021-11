Ragazzi incappucciati assaltano pub a Bergamo: emessi Daspo per quattro ultrà dell’Atalanta Il questore di Bergamo ha emesso quattro Daspo per altrettanti ultrà dell’Atalanta, ritenuti gli autori dell’aggressione, ai danni di alcuni tifosi del Manchester United, all’interno di un pub in città la notte del 31 ottobre. Nel raid è rimasta ferita anche una cameriera che stava lavorando: le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

A cura di Simona Buscaglia

Il questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, ha emesso quattro Daspo nei confronti di altrettanti ultrà dell'Atalanta, ritenuti gli autori dell'aggressione commessa domenica 31 ottobre al "Ritual" pub di via San Francesco d'Assisi ai danni di alcuni tifosi del Manchester United. Gli inglesi erano arrivati a Bergamo in occasione della partita Atalanta-Manchester United di Champions League. I Daspo sono della durata di 8 anni, con obbligo di firma per 5 anni, per tre tifosi, e uno della durata di 5 anni, con obbligo di firma per 3 anni.

Nell'aggressione ferita anche una cameriera

Una cameriera di 24 anni è rimasta ferita nel raid operato dai tifosi dell’Atalanta all’interno del pub. La ragazza, secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasta ferita a causa del lancio di un oggetto. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto era arrivata immediatamente un'ambulanza del 118 e la giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Gavazzeni. Per il match di stasera di Champions sono attesi 1.400 tifosi dei Red Devils: in città l’allerta è massima.

Divieto di vendita di alcolici

Il grosso flusso di tifosi del Manchester United è atteso per la giornata di oggi, visto che il calcio di inizio è fissato per le 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il centro della città lombarda è blindata, con un grande dispiegamento di forze dell'ordine tra carabinieri, polizia ed esercito. Il Comune ha esteso il divieto di vendita di alcolici: i baristi non potranno servire bevande alcoliche oltre i cinque gradi dalle 8 di oggi alle 6 di domani. La zona interessata riguarda quasi tutta Bergamo Alta e sono compresi anche locali come ristoranti e pub, che avranno il divieto di vendere bevande contenute in bottiglie di vetro.