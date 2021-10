Partita di calcio giovanile finisce in rissa a Brugherio: Daspo per giocatori e genitori Lo scorso 16 maggio a Brugherio, comune in provincia di Monza e Brianza, al termine di una partita di calcio giovanile è esplosa una rissa che è poi continuata fuori dal campo. Per questo motivo, il Questore ha emesso un Daspo di un anno a un giocatore, al padre del ragazzo, a un tifoso minorenne e a un altro genitore.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Daspo per giocatori e genitori: è il risultato di quanto accaduto lo scorso 16 maggio a Brugherio, comune in provincia di Monza e Brianza. Al termine di una partita di calcio giovanile è esplosa una rissa che è poi continuata fuori dalla struttura sportiva. La zuffa ha portato il Questore a emettere il provvedimento. La misura è stata inferta a un giocatore, al padre del ragazzo, a un tifoso minorenne e a un altro genitore.

La discussione iniziata in campo

La partita si stava disputando tra la squadra del CGB Brugherio e quella della Città di Brugherio. Il derby è particolarmente caro alla categoria dei giovani calciatori. A un certo punto, per cause ancora poco chiare, sarebbe iniziata una discussione tra quattro giocatori. Lite, con insulti e minacce anche al pubblico, che ha portato alla loro espulsione. Al termine della sfida, sarebbe nata una rissa tra tifosi che ha coinvolto anche uno dei giocatori. Le indagini della Divisione Anticrimine della polizia di Monza e dell'Arma dei carabinieri hanno portato il Questore di Monza a emettere il Daspo di un anno. Con questa misura i quattro soggetti, ritenuti quindi pericolosi, non potranno accedere né al campo di Brugherio né agli stadi nazionali ed europei di ogni categoria.

Caserta, Daspo al custode dello stadio e a un tifoso

Una situazione simile si è verificata a Caserta dove sono stati emessi due Daspo di sette e cinque anni per il custode dello stadio Alberto Pinto e per un tifoso della Casertana. Anche in questo caso era esplosa una rissa dopo una partita del campionato di serie D. Il dipendente avrebbe colpito con un pugno un calciatore avversario. Quasi nello stesso momento, un tifoso della Casertana ha scavalcato un cancello per cercare di raggiungere i giocatori della squadra avversaria.