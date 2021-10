Ragazza di 17 anni violentata da un gruppo di ragazzi: quattro giovani portati in caserma Quattro ragazzi sono stati portati in caserma per essere ascoltati relativamente al presunto stupro di gruppo avvenuti nel piazzale vicino a un locale di Delebio, comune in provincia di Sondrio. I quattro, stando a quanto riferito da Fanpage.it, non risultano al momento indagati ma sono stati convocati solo per degli accertamenti.

Sono stati convocati in caserma quattro giovani per l'indagine relativa a uno stupro di gruppo nei confronti di una ragazza di 17 anni che sarebbe avvenuto vicino a un pub a Delebio, in provincia di Sondrio. Stando a quanto riferito a Fanpage.it i quattro al momento non risultano essere indagati, ma sono stati chiamati in caserma per degli accertamenti. I carabinieri di Chiavenna e Sondrio, che stanno indagando sul caso, mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.

Forse l'avrebbero stordita con una pillola

La ragazza, che vive in un comune in provincia di Lecco, ha detto alle forze dell'ordine che nella notte tra sabato e domenica si trovava nel locale insieme alla mamma e alla sorella del suo ragazzo. A un certo punto, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", le tre donne hanno incontrato quattro ragazzi che forse avrebbero messo una pillola nei loro bicchieri. Dopo essere stata stordita, è stata portata all'estero dove i quattro l'avrebbero picchiata e poi violentata: due l'avrebbero tenuta ferma mentre altri due abusavano di lei e poi si sarebbero scambiati i ruoli. La 17enne è poi rientrata dentro con i vestiti strappati e dicendo essere stata violentata.

Le indagini della Procura

La ragazza è stata portata in pronto soccorso e subito dopo sono state chiamate le forze dell'ordine che hanno fatto partire le indagini. Sul caso indaga il pubblico ministero Elvira Antonelli che ha acquisito i video delle telecamere di sorveglianza del supermercato vicino al locale e ascoltato le altre due donne presenti quella sera. Già nella giornata di oggi potrebbero esserci delle novità importanti e magari i primi iscritti al Registro degli indagati.