Ragazzi incappucciati di nero assaltano un irish pub di Bergamo: cameriera ferita Un gruppo di ragazzi incappucciati ha preso d’assalto un irish pub di Bergamo. L’ipotesi più probabile, riporta il quotidiano locale BergamoNews, è che gli aggressori fossero alcuni ultras dell’Atalanta e che il loro obiettivo fosse un gruppo di tifosi del Manchester United, arrivato a Bergamo per la partita di Champions League contro l’Atalanta.

A cura di Enrico Tata

Con il volto coperto da cappucci e sciarpe nere, un gruppo di ragazzi ha letteralmente assaltato uno storico irish pub di Bergamo, il ‘The Ritual'. Stando a quanto si apprende intorno alla mezzanotte di oggi, durante la notte di Halloween, i ragazzi hanno fatto irruzione all'interno del locale.

Ferita lievemente una cameriera di 24 anni

Stando a quanto si apprende, una cameriera di 24 anni è rimasta ferita a causa del lancio di un oggetto. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza del 118 e la giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Gavazzeni. Sul posto è arrivata la polizia, ma il gruppetto di giovani aveva già fatto perdere le sue tracce e le indagini per risalire all'identità degli aggressori sono ancora in corso.

L'ipotesi più probabile: scontro tra ultras Atalanta-Manchester United

L'ipotesi più probabile, riporta il quotidiano locale BergamoNews, è che gli aggressori fossero alcuni ultras dell'Atalanta e che il loro obiettivo fosse un gruppo di tifosi del Manchester United, arrivato a Bergamo per la partita di Champions League contro l'Atalanta. Secondo alcune testimonianze, in effetti all'interno del locale c'erano alcuni tifosi inglesi che bevevano, mangiavano e cantavano cori a favore dei Red Devils. La notizia, tuttavia, ancora non è confermata, per il momento.